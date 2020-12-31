Ляшко: Україні повернуть гроші, якщо китайська вакцина не пройде випробування

Україні повернуть гроші, якщо вакцина від COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech не пройде фінальну стадію клінічних випробувань.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він пояснив, що це світова практика, яка відбувається в багатьох країнах.

"Наприклад, Pfizer i Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їх постачання. Контракт відбувається під банківські гарантії. Тобто Україна перерахувала гроші, але це не означає, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину. Це станеться тільки після її реєстрації, завершення досліджень", – зазначив медик.

Ляшко додав, якщо клінічні випробування не буде завершено в строк, передбачений у контракті, то кошти за вакцину повернуться на рахунки держпідприємства "Медичні закупівлі України".

Також головний санітарний лікар сказав, що, крім китайської компанії, ведуться переговори і з іншими виробниками, наприклад Astra Zeneca.

"Вакцина буде для людей безплатною, але коли вона з'явиться у вільному доступі на ринку – я не можу сказати. Зараз пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей із групи ризику безплатно", – резюмував Ляшко.

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