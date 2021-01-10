Ляшко пояснив, що може стримати коронавірус у 2021 році

В Україні готова дорожня карта з імунопрофілактики на 2021 рік, яка допоможе стримати коронавірусну інфекцію.

Як заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала всі країни продовжувати протиепідемічні заходи, які стосуються карантинних обмежень, та впроваджувати імунопрофілактику (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, в основі обмежень лежить дотримання соціальної дистанції, носіння масок та миття рук.

"Саме цей комплекс заходів дасть нам змогу подолати або стримати поширення коронавірусу", – сказав Ляшко.

Він додав, що зараз стоїть питання свідомої відповідальності кожного українця, адже вже доведено, що якби всі мили руки п'ять разів на день, то відбулося б зниження захворюваності на 35%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’ю Віктор Ляшко розповів, коли чекати піку захворюваності на COVID-19 в Україні.

Також він пояснив, чому влада відкладала введення локдауну та чи загрожує Україні його продовження.