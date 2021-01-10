Ляшко пояснив, чому сім'ї лікарів, померлих від COVID-19, не отримували доплати

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що сім'ї лікарів, померлих від коронавірусної інфекції, не отримували виплати через бюрократичні бар'єри.

За його словами в ефірі "Еспресо.TV", вони пов'язані з розслідуванням випадків смерті. А саме з доказом того, що медичний працівник заразився саме на робочому місці.

"Тому на початку цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову, в якому спростив порядок розслідування випадків інфікування коронавірусною хворобою, які привели до летального результату. Цей порядок поширюється на лікарні, які надають допомогу хворим коронавірусною хворобою, на працівників екстреної медичної допомоги та на працівників первинної ланки – на сімейних лікарів", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, коли чекати піку захворюваності на COVID-19 в країні і чому влада відкладала локдаун.