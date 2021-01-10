Ляшко пояснил, почему семьи врачей, умерших от COVID-19, не получали доплаты

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что семьи врачей, умерших от коронавирусной инфекции, не получали выплаты из-за бюрократических барьеров.

По его словам в эфире "Еспресо.TV", они связаны с расследованием случаев смерти. А именно с доказательством того, что медицинский работник заразился именно на рабочем месте.

"Поэтому в начале этого года Кабинет министров Украины принял постановление, в котором упростил порядок расследования случаев инфицирования коронавирусной болезнью, которые привели к летальному исходу. Этот порядок распространяется на больницы, оказывающие помощь больным коронавирусной болезни, на работников экстренной медицинской помощи и на работников первичного звена – на семейных врачей", – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в стране и почему власти откладывали локдаун.