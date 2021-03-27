Львів став епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за регіонами

За минулу добу, 26 березня, на коронавірус у Львівській області захворіло 1 407 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Також багато нових заражених виявили в Одеській – 1 282, Київській – 1 273, Дніпропетровській областях – 1 171 та місті Київ – 1 226. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 26 березня зафіксували в Луганській області – 167 і Кіровоградській – 172.

м. Київ – 1226 випадків

Вінницька область – 724 випадки

Волинська область – 370 випадків

Дніпропетровська область – 1171 випадок

Донецька область – 802 випадки

Житомирська область – 813 випадків

Закарпатська – 353 випадки

Запорізька область – 599 випадків

Івано-Франківська область – 373 випадки

Київська область – 1 273 випадки

Кіровоградська область – 172 випадки

Луганська область – 167 випадків

Львівська область – 1407 випадків

Миколаївська область – 454 випадки

Одеська область – 1282 випадки

Рівненська область – 553 випадки

Сумська область – 567 випадків

Тернопільська область – 628 випадків

Харківська область – 1132 випадки

Херсонська область – 174 випадки

Хмельницька область – 822 випадки

Черкаська область – 548 випадків

Чернівецька область – 516 випадків

Чернігівська область – 625 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу. Вона буде дорожче іноземних, але країна зможе проводити вакцинацію своїми силами.