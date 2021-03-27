Львов стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по регионам

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Тест на коронавирус

За минувшие сутки, 26 марта, коронавирусом во Львовской области заболели 1 407 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также много новых зараженных обнаружили в Одесской – 1 282, Киевской – 1 273, Днепропетровской областях – 1 171 и городе Киев – 1 226. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Луганской области – 167 и Кировоградской – 172.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1226 случаев

  • Винницкая область – 724 случая

  • Волынская область – 370 случаев

  • Днепропетровская область – 1171 случай

  • Донецкая область – 802 случая

  • Житомирская область – 813 случаев

  • Закарпатская – 353 случая

  • Запорожская область – 599 случаев

  • Ивано-Франковская область – 373 случая

  • Киевская область – 1273 случая

  • Кировоградская область – 172 случая

  • Луганская область – 167 случаев

  • Львовская область – 1407 случаев

  • Николаевская область – 454 случая

  • Одесская область – 1282 случая

  • Ривненская область – 553 случая

  • Сумская область – 567 случаев

  • Тернопольская область – 628 случаев

  • Харьковская область – 1132 случая

  • Херсонская область – 174 случая

  • Хмельницкая область – 822 случая

  • Черкасская область – 548 случаев

  • Черновицкая область – 516 случаев

  • Черниговская область – 625 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине работают над собственной вакциной от коронавируса. Она будет дороже иностранных, но страна сможет проводить вакцинацию своими силами.

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