Львов стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по регионам

За минувшие сутки, 26 марта, коронавирусом во Львовской области заболели 1 407 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также много новых зараженных обнаружили в Одесской – 1 282, Киевской – 1 273, Днепропетровской областях – 1 171 и городе Киев – 1 226. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Луганской области – 167 и Кировоградской – 172.

г. Киев – 1226 случаев

Винницкая область – 724 случая

Волынская область – 370 случаев

Днепропетровская область – 1171 случай

Донецкая область – 802 случая

Житомирская область – 813 случаев

Закарпатская – 353 случая

Запорожская область – 599 случаев

Ивано-Франковская область – 373 случая

Киевская область – 1273 случая

Кировоградская область – 172 случая

Луганская область – 167 случаев

Львовская область – 1407 случаев

Николаевская область – 454 случая

Одесская область – 1282 случая

Ривненская область – 553 случая

Сумская область – 567 случаев

Тернопольская область – 628 случаев

Харьковская область – 1132 случая

Херсонская область – 174 случая

Хмельницкая область – 822 случая

Черкасская область – 548 случаев

Черновицкая область – 516 случаев

Черниговская область – 625 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине работают над собственной вакциной от коронавируса. Она будет дороже иностранных, но страна сможет проводить вакцинацию своими силами.