Лікар з Ізраїлю назвав локдаун в Україні "дитячим садком"

Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль вважає, що в Україні локдаун, який введено в декількох областях, занадто м'який.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 9 квітня він назвав такі карантинні заходи – "дитячим садком" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це не локдаун. Усі дороги забиті машинами. Коли є локдаун, то і їздити нікуди, але кудись же вони (в Україні. – Ред.) їздять. Тому це ...дитячий садок", – сказав медик.

За словами Бриля, є два варіанти боротьби з епідемією – локдаун або носіння масок, але останнього українці не дотримуються як слід.

"Є епідеміологія захворювання – його можна передати повітряно-крапельним шляхом. Є контакт – є передача, немає контакту – немає передачі. Це не фокус і не диво, за вказівкою уряду вірус не перестає діяти. Існують певні заходи: або скорочення контактів (локдаун) , або якісне носіння масок, не на підборідді або потилиці, а на носі й роті. У вас люди не бажають це робити, доводиться вводити локдаун. Але й локдаун теж своєрідний", – зазначив лікар.

Медик пояснив, що в Ізраїлі у разі будь-яких випадів у бік поліції людина опинилася б "обличчям у підлогу, в кайданках і з великим штрафом близько 1,5-1,8 тисячі доларів".

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко зажадав ввести локдаун на території всієї країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 9 квітня в Україні офіційно було підтверджено 1 823 674 випадки коронавірусної інфекції. З них 19 676 – виявлено за минулу добу.