Лікар у Львові назвав причину смерті чоловіка з пересадженим серцем

Причиною смерті 30-річного чоловіка із Закарпаття, якому пересадили донорське серце, стала масова відмова внутрішніх органів.

Про це розповів медичний директор із анестезіологічної роботи Львівської лікарні швидкої допомоги Іван Міськів, повідомляє Galnet. За його словами, далися взнаки тривалі проблеми пацієнта із серцем.

"Смерть настала внаслідок поліорганної недостатності. Її спровокували печінкова та ниркова недостатності. А вони були наслідками серцевої недостатності, через що пацієнт потребував трансплантанції. На жаль, із декомпенсацією щодо печінки та нирок ми не змогли впоратися", – зазначив лікар.

За його словами, чоловіку провели декілька сеансів гемодіалізу, геодіафільтрацію, екстракорпоральну оксигенацію, але жоден із цих кроків не дав очікуваного результату й життя хворого врятувати не вдалося.

"Пацієнт повністю підходив за сумісністю з донором, тому ми й ухвалили рішення щодо трансплантації. Операція пройшла успішно. Серце прижилося. Воно працювало добре. Після смерті чоловіка на патологоанатомічному дослідженні жодних претензій до роботи серця не було", – запевнив Міськів.

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