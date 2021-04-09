Лікар назвав розмір зарплати українських медиків COVID-відділень

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Лікування коронавірусу в Україні

Лікарі в Україні, які працюють із важкохворими на коронавірус, отримують щонайменше 30 тисяч гривень на місяць. Інші медики отримують утричі менше.

Про це 8 квітня в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Він зазначив, що це маленька зарплата для людини, яка працює з "важкими" зараженими і щодня рятує життя пацієнтів.

"У COVID-відділенні – десь 30 тисяч гривень з усіма добавками. Іноді 35 тисяч, якщо є категорії. Це заробітна плата людини, який має досвід, яка щодня рятує найважчих пацієнтів", – сказав Риженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Харкові в лікарнях немає точок доступу до потокового кисню, а концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.

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