Квітень і травень в Україні відрізнятимуться нестійкою погодою, – синоптик

Квітень і травень в Україні в 2021 році будуть відрізнятися нестійкою погодою. Зміни відбуватимуться кожні 4-5 днів.

Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За її словами, тепло і холод змінюватимуть одне одного хвилеподібно.

"Весна цього року затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас – кожні 4-5 днів зміна погоди", – наголосила кліматологиня.

"Треба розуміти, що, якщо ви їдете кудись відпочивати в спекотний день на кілька днів, то це не означає, що повернетеся в таку ж погоду", – додала вона.

Водночас синоптикиня зазначила, що перелом у погоді вже стався – "і зима скінчилася, і весна почалася". Однак повноцінно відчути прихід весни українці не можуть через нестійкість погодних умов.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там уже і кліматична температура підвищиться, й окремі дні будуть дуже теплими. До речі, за ними зможемо визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращими, ніж ті теплі дні в квітні", – повідомила Мартазінова.

Водночас, як розповів раніше народний синоптик Леонід Горбань, загалом весна в Україні буде з нічними морозами і дощами. В середині квітня українців чекає прохолодна погода, в останній тиждень місяця буде вітряно, прохолодно і дощитиме.

Також, за його словами, після 12-го квітня почнеться повільний підйом і до 19-20 числа повітря прогріється до 18-20 градусів. Потім знову похолодає і так буде весь Вербний тиждень аж до Великодня.

А ось погода на Великдень 2021 року в Україні, яка випадає на 2 травня, буде холодної, та і загалом тепла в останній місяць весни можна не чекати.

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