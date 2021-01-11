На коронавірус в Україні захворіло майже 200 медиків за добу

Карина Бондаренко Суспільство 08:09, 11.01.2021 Оновлено: 08:19, 11.01.2021

Станом на ранок понеділка, 11 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 119 314 випадків коронавірусної інфекції. З них 4288 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіло 133 дитини та 184 медпрацівники.

Від COVID-19 у країні померло вже 19 835 осіб (+68 за добу), а 796 417 пацієнтів (+4 819 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), місті Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4018).

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 371 випадок;

  • Вінницька область – 97 випадків;

  • Волинська область – 103 випадки;

  • Дніпропетровська область – 243 випадки;

  • Донецька область – 153 випадки;

  • Житомирська область – 120 випадків;

  • Закарпатська область – 44 випадки;

  • Запорізька область – 458 випадків;

  • Івано-Франківська область – 92 випадки;

  • Київська область – 365 випадків;

  • Кіровоградська область – 12 випадків;

  • Луганська область – 140 випадків;

  • Львівська область – 160 випадків;

  • Миколаївська область – 293 випадки;

  • Одеська область – 312 випадків;

  • Полтавська область – 217 випадків;

  • Рівненська область – 88 випадків;

  • Сумська область – 160 випадків;

  • Тернопільська область – 103 випадки;

  • Харківська область – 96 випадків;

  • Херсонська область – 159 випадків;

  • Хмельницька область – 41 випадок;

  • Черкаська область – 229 випадків;

  • Чернівецька область – 153 випадки;

  • Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу.
Максим Степанов у Facebook
Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що в Україні готова дорожня карта з імунопрофілактики на 2021 рік, яка допоможе стримати коронавірусну інфекцію.

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