Коронавирусом в Украине заболели почти 200 медиков за сутки

Карина Бондаренко Общество 08:09, 11.01.2021 Обновлено: 08:19, 11.01.2021

По состоянию на утро понедельника, 11 января, в Украине официально подтвержден 1 119 314 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4288 – обнаружены за прошедшие сутки. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 19 835 человек (+68 за сутки), а 796 417 пациентов (+4 819 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), городе Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Проведено тестирований засутки – 16 061 (в частности методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4018).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 371 случай;

  • Винницкая область – 97 случаев;

  • Волынская область – 103 случая;

  • Днепропетровская область – 243 случая;

  • Донецкая область – 153 случая;

  • Житомирская область – 120 случаев;

  • Закарпатская область – 44 случая;

  • Запорожская область – 458 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 92 случая;

  • Киевская область – 365 случаев;

  • Кировоградская область – 12 случаев;

  • Луганская область – 140 случаев;

  • Львовская область – 160 случаев;

  • Николаевская область – 293 случая;

  • Одесская область – 312 случаев;

  • Полтавская область – 217 случаев;

  • Ривненская область – 88 случаев;

  • Сумская область – 160 случаев;

  • Тернопольская область – 103 случая;

  • Харьковская область – 96 случаев;

  • Херсонская область – 159 случаев;

  • Хмельницкая область – 41 случай;

  • Черкасская область – 229 случаев;

  • Черновицкая область – 153 случая;

  • Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине готова дорожная карта по иммунопрофилактике на 2021 год, которая поможет сдержать коронавирусную инфекцию.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Над Трампом нависла угроза импичмента, сам он все отрицает. Детали

Список тайно уколовшихся – перечень потенциальных коррупционеров, беглецов и приживал

Наш политический бомонд объединяет одно – демонстративное презрение к украинцам

Власть мерзавцев и врагов должна уйти, и как можно быстрее

В Украинских Карпатах в разгар карантина заметили огромные очереди туристов. Фото и видео