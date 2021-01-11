Коронавирусом в Украине заболели почти 200 медиков за сутки
По состоянию на утро понедельника, 11 января, в Украине официально подтвержден 1 119 314 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4288 – обнаружены за прошедшие сутки. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 19 835 человек (+68 за сутки), а 796 417 пациентов (+4 819 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), городе Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.
Проведено тестирований засутки – 16 061 (в частности методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4018).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 371 случай;
Винницкая область – 97 случаев;
Волынская область – 103 случая;
Днепропетровская область – 243 случая;
Донецкая область – 153 случая;
Житомирская область – 120 случаев;
Закарпатская область – 44 случая;
Запорожская область – 458 случаев;
Ивано-Франковская область – 92 случая;
Киевская область – 365 случаев;
Кировоградская область – 12 случаев;
Луганская область – 140 случаев;
Львовская область – 160 случаев;
Николаевская область – 293 случая;
Одесская область – 312 случаев;
Полтавская область – 217 случаев;
Ривненская область – 88 случаев;
Сумская область – 160 случаев;
Тернопольская область – 103 случая;
Харьковская область – 96 случаев;
Херсонская область – 159 случаев;
Хмельницкая область – 41 случай;
Черкасская область – 229 случаев;
Черновицкая область – 153 случая;
Черниговская область – 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине готова дорожная карта по иммунопрофилактике на 2021 год, которая поможет сдержать коронавирусную инфекцию.