На COVID-19 в Україні захворіли понад 19 тисяч за добу, 462 померли

Карина Бондаренко Суспільство 08:11, 8.04.2021 Оновлено: 08:22, 8.04.2021

Станом на ранок четверга, 8 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 803 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 19 419 – виявлені за минулу добу, 766 – діти, а 480 – медики.

Від COVID-19 в країні померли вже 35 962 людини (+462 за добу), а 1 383 883 пацієнта (+10 032 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Коронавірус в Україні станом на 8 квітня.
covid19.rnbo.gov.ua
Щоденний приріст хворих в Україні.
covid19.rnbo.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook уточнив, що було госпіталізовано 5 092 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

Здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;

  • Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;

  • Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;

  • Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;

  • Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;

  • Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;

  • Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;

  • Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;

  • Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;

  • Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;

  • Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;

  • Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;

  • Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;

  • Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;

  • Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;

  • Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;

  • Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;

  • Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;

  • Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;

  • Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;

  • Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;

  • Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;

  • Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скріншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з початку кампанії вакцинації населення зафіксували понад 800 побічних ефектів від щеплення проти коронавірусу. За цей час було зроблено понад 290 тисяч щеплень.

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