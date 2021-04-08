COVID-19 в Украине заболели более 19 тысяч за сутки, 462 скончались

Карина Бондаренко Общество 08:11, 8.04.2021 Обновлено: 08:41, 8.04.2021

По состоянию на утро четверга, 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1 803 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 419 – обнаружены за прошедшие сутки, 766 – дети, а 480 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 35 962 человека (+462 за сутки), а 1 383 883 пациента (+10 032 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Коронавирус в Украине по состоянию на 8 апреля.
covid19.rnbo.gov.ua
Ежедневный прирост больных в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что было госпитализировано 5 092 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.

Проведено тестирований за сутки – 128 440 (в частности методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 797).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 1886 случаев / 1890 прививок;

  • Винницкая область – 604 случая / 690 прививок;

  • Волынская область – 511 случаев / 270 прививок;

  • Днепропетровская область – 1005 случаев / 1530 прививок;

  • Донецкая область – 1016 случаев / 630 прививок;

  • Житомирская область – 869 случаев / 460 прививок;

  • Закарпатская – 325 случаев / 480 прививок;

  • Запорожская область – 896 случаев / 810 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 274 случая / 433 прививки;

  • Киевская область – 976 случаев / 450 прививок;

  • Кировоградская область – 217 случаев / 460 прививок;

  • Луганская область – 264 случая / 310 прививок;

  • Львовская область – 1255 случаев / 910 прививок;

  • Николаевская область – 353 случая / 350 прививок;

  • Одесская область – 1142 случая / 650 прививок;

  • Полтавская область – 738 случаев / 620 прививок;

  • Ривненская область – 733 случая / 410 прививок;

  • Сумская область – 560 случаев / 300 прививок;

  • Тернопольская область – 796 случаев / 470 прививок;

  • Харьковская область – 1427 случаев / 540 прививок;

  • Херсонская область – 474 случая / 100 прививок;

  • Хмельницкая область – 1158 случаев / 820 прививок;

  • Черкасская область – 822 случая / 160 прививок;

  • Черновицкая область – 413 случаев / 460 прививок;

  • Черниговская область – 705 случаев / 110 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с начала кампании вакцинации населения зафиксировали более 800 побочных эффектов от прививки против коронавируса. За это время было сделано более 290 тысяч прививок.

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