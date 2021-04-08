На COVID-19 в Україні захворіли понад 19 тисяч за добу, 462 померли
Станом на ранок четверга, 8 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 803 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 19 419 – виявлені за минулу добу, 766 – діти, а 480 – медики.
Від COVID-19 в країні померли вже 35 962 людини (+462 за добу), а 1 383 883 пацієнта (+10 032 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook уточнив, що було госпіталізовано 5 092 людини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
Здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).
м. Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;
Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;
Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;
Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;
Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;
Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;
Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;
Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;
Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;
Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;
Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;
Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;
Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;
Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;
Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;
Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;
Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;
Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;
Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;
Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;
Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;
Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;
Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;
Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з початку кампанії вакцинації населення зафіксували понад 800 побічних ефектів від щеплення проти коронавірусу. За цей час було зроблено понад 290 тисяч щеплень.