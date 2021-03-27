На коронавірус в Україні захворіли понад 17 тисяч за добу, померли майже 300
Станом на ранок суботи, 27 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 632 131 випадок коронавірусної інфекції. З них 17 424 – виявлені за минулу добу, 752 – діти, а 420 заражених – медики.
Від COVID-19 в країні померла вже 31 751 особа (+290 за добу), а 1 297 282 пацієнти (+7124 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook. Він уточнив, що госпіталізували 4 747 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та місті Київ (1 226).
Здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Хмельницькому і Тернополі посилять карантинні заходи через поширення коронавірусної інфекції. Раніше "червону" зону ввели в Черкаській і Миколаївській областях.