На коронавірус в Україні захворіли понад 17 тисяч за добу, померли майже 300

Станом на ранок суботи, 27 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 632 131 випадок коронавірусної інфекції. З них 17 424 – виявлені за минулу добу, 752 – діти, а 420 заражених – медики.

Від COVID-19 в країні померла вже 31 751 особа (+290 за добу), а 1 297 282 пацієнти (+7124 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook. Він уточнив, що госпіталізували 4 747 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та місті Київ (1 226).

Здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).

м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;

Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;

Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;

Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;

Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;

Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;

Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;

Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;

Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;

Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;

Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;

Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;

Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;

Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;

Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;

Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;

Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;

Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;

Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Хмельницькому і Тернополі посилять карантинні заходи через поширення коронавірусної інфекції. Раніше "червону" зону ввели в Черкаській і Миколаївській областях.