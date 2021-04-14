В Україні 14,5 тисячі нових хворих на COVID-19, а 467 осіб померли

Карина Бондаренко Суспільство 08:09, 14.04.2021 Оновлено: 08:46, 14.04.2021

Станом на ранок середи, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 887 338 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 553 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 38 225 осіб (+467 за добу), а 1 442 618 пацієнтів (+12 384) повністю перемогли хворобу. Дані опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook, оновив їх також сайт РНБО.

Серед нових хворих – 612 дітей і 426 медпрацівників. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в м. Київ – 1457, Харківській області – 1255, Львівській – 963, Одеській – 906 і Полтавській – 900. Крім цього, 5063 осіб госпіталізували.

Дані щодо коронавірусу в Україні за добу
Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1457 випадків;

  • Вінницька область – 380 випадків;

  • Волинська область – 374 випадки;

  • Дніпропетровська область – 606 випадків;

  • Донецька область – 837 випадків;

  • Житомирська область – 392 випадки;

  • Закарпатська – 157 випадків;

  • Запорізька область – 876 випадків;

  • Івано-Франківська область – 162 випадки;

  • Київська область – 845 випадків;

  • Кіровоградська область – 120 випадків;

  • Луганська область – 321 випадок;

  • Львівська область – 963 випадки;

  • Миколаївська область – 422 випадки;

  • Одеська область – 906 випадків;

  • Полтавська область – 900 випадків;

  • Рівненська область – 616 випадків;

  • Сумська область – 463 випадки;

  • Тернопільська область – 469 випадків;

  • Харківська область – 1255 випадків;

  • Херсонська область – 208 випадків;

  • Хмельницька область – 854 випадки;

  • Черкаська область – 581 випадок;

  • Чернівецька область – 204 випадки;

  • Чернігівська область – 185 випадків.

В офіційній статистиці немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму.

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Протягом доби в Україні зробили 134 342 тестування: 54 353 методом ПЛР, 22 539 методом ІФА і 57 450 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. А всього з початку пандемії – 8 770 753 ПЛР-тестів.

COVID-карта України
РНБО
Коронавірус в Україні
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні розширили список "червоних" зон карантину – з 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.

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