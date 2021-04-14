В Україні 14,5 тисячі нових хворих на COVID-19, а 467 осіб померли
Станом на ранок середи, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 887 338 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 553 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 38 225 осіб (+467 за добу), а 1 442 618 пацієнтів (+12 384) повністю перемогли хворобу. Дані опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook, оновив їх також сайт РНБО.
Серед нових хворих – 612 дітей і 426 медпрацівників. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в м. Київ – 1457, Харківській області – 1255, Львівській – 963, Одеській – 906 і Полтавській – 900. Крім цього, 5063 осіб госпіталізували.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1457 випадків;
Вінницька область – 380 випадків;
Волинська область – 374 випадки;
Дніпропетровська область – 606 випадків;
Донецька область – 837 випадків;
Житомирська область – 392 випадки;
Закарпатська – 157 випадків;
Запорізька область – 876 випадків;
Івано-Франківська область – 162 випадки;
Київська область – 845 випадків;
Кіровоградська область – 120 випадків;
Луганська область – 321 випадок;
Львівська область – 963 випадки;
Миколаївська область – 422 випадки;
Одеська область – 906 випадків;
Полтавська область – 900 випадків;
Рівненська область – 616 випадків;
Сумська область – 463 випадки;
Тернопільська область – 469 випадків;
Харківська область – 1255 випадків;
Херсонська область – 208 випадків;
Хмельницька область – 854 випадки;
Черкаська область – 581 випадок;
Чернівецька область – 204 випадки;
Чернігівська область – 185 випадків.
В офіційній статистиці немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Протягом доби в Україні зробили 134 342 тестування: 54 353 методом ПЛР, 22 539 методом ІФА і 57 450 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. А всього з початку пандемії – 8 770 753 ПЛР-тестів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні розширили список "червоних" зон карантину – з 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.