В Україні підскочила кількість нових хворих на COVID-19
Станом на ранок вівторка, 13 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 872 785 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 680 – виявлено за минулу добу, що на 3824 більше, ніж за день до цього.
Від COVID-19 у країні померли вже 37 758 осіб (+457 за добу), а 1 430 234 пацієнти (+14 019 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook уточнив, що 12 квітня було госпіталізовано 2334 особи. Захворіла 501 дитина та 366 медиків.
Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.
Здійснено тестувань упродовж доби – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).
Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1503 випадки/1500 щеплень;
Вінницька область – 342 випадки/70 щеплень;
Волинська область – 329 випадків/170 щеплень;
Дніпропетровська область – 706 випадків/850 щеплень;
Донецька область – 548 випадків/480 щеплень;
Житомирська область – 188 випадків/510 щеплень;
Закарпатська – 151 випадок/190 щеплень;
Запорізька область – 577 випадків/520 щеплень;
Івано-Франківська область – 63 випадки/435 щеплень;
Київська область – 818 випадків/290 щеплень;
Кіровоградська область – 84 випадки/210 щеплень;
Луганська область – 252 випадки/260 щеплень;
Львівська область – 838 випадків/1510 щеплень;
Миколаївська область – 355 випадків/350 щеплень;
Одеська область – 795 випадків/430 щеплень;
Полтавська область – 794 випадки/320 щеплень;
Рівненська область – 422 випадки/440 щеплень;
Сумська область – 179 випадків/250 щеплень;
Тернопільська область – 365 випадків/360 щеплень;
Харківська область – 904 випадки/200 щеплень;
Херсонська область – 88 випадків/210 щеплень;
Хмельницька область – 382 випадки/220 щеплень;
Черкаська область – 673 випадки/0 щеплень;
Чернівецька область – 235 випадків/260 щеплень;
Чернігівська область – 89 випадків/100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на Великдень в Україні можуть ввести обмеження.