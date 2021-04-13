В Україні підскочила кількість нових хворих на COVID-19

Станом на ранок вівторка, 13 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 872 785 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 680 – виявлено за минулу добу, що на 3824 більше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 37 758 осіб (+457 за добу), а 1 430 234 пацієнти (+14 019 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Коронавірус в Україні станом на 13 квітня. covid19.rnbo.gov.ua

Динаміка захворюваності в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook уточнив, що 12 квітня було госпіталізовано 2334 особи. Захворіла 501 дитина та 366 медиків.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Здійснено тестувань упродовж доби – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1503 випадки/1500 щеплень;

Вінницька область – 342 випадки/70 щеплень;

Волинська область – 329 випадків/170 щеплень;

Дніпропетровська область – 706 випадків/850 щеплень;

Донецька область – 548 випадків/480 щеплень;

Житомирська область – 188 випадків/510 щеплень;

Закарпатська – 151 випадок/190 щеплень;

Запорізька область – 577 випадків/520 щеплень;

Івано-Франківська область – 63 випадки/435 щеплень;

Київська область – 818 випадків/290 щеплень;

Кіровоградська область – 84 випадки/210 щеплень;

Луганська область – 252 випадки/260 щеплень;

Львівська область – 838 випадків/1510 щеплень;

Миколаївська область – 355 випадків/350 щеплень;

Одеська область – 795 випадків/430 щеплень;

Полтавська область – 794 випадки/320 щеплень;

Рівненська область – 422 випадки/440 щеплень;

Сумська область – 179 випадків/250 щеплень;

Тернопільська область – 365 випадків/360 щеплень;

Харківська область – 904 випадки/200 щеплень;

Херсонська область – 88 випадків/210 щеплень;

Хмельницька область – 382 випадки/220 щеплень;

Черкаська область – 673 випадки/0 щеплень;

Чернівецька область – 235 випадків/260 щеплень;

Чернігівська область – 89 випадків/100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скриншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на Великдень в Україні можуть ввести обмеження.