На коронавірус в Україні захворіли понад 17 тисяч за добу, померли майже 400 осіб

Станом на ранок суботи, 10 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 841 137 випадків коронавірусної інфекції. З них17 463 – виявлені за минулу добу, 684 – діти, 394 – медики.

Від COVID-19 в країні померли вже 36 779 осіб (+398 за добу), а 1 405 826пацієнтів (+10 722 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

Здійснено тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861). Госпіталізовано 4709 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1605 випадків/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 438 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 512 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;

Донецька область – 908 випадків/ 750 щеплень;

Житомирська область – 560 випадків/ 740 щеплень;

Закарпатська – 225 випадків/ 460 щеплень;

Запорізька область – 741 випадок/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 134 випадки/ 539 щеплень;

Київська область – 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 177 випадків/ 700 щеплень;

Луганська область – 263 випадки/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 269 щеплень;

Одеська область – 1 058 випадків/ 710 щеплень;

Полтавська область – 764 випадки/ 770 щеплень;

Рівненська область – 535 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 533 випадки/ 650 щеплень;

Харківська область – 1 343 випадки/ 410 щеплень;

Херсонська область – 321 випадок/ 440 щеплень;

Хмельницька область – 764 випадки/ 1000 щеплень;

Черкаська область – 764 випадки/ 50 щеплень;

Чернівецька область – 331 випадок/ 510 щеплень;

Чернігівська область – 577 випадків/ 310 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скріншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар з Ізраїлю Борис Бриль заявив, що в Україні багатьох пацієнтів з коронавірусом госпіталізують через те, що їх залікували антибіотиками. За словами фахівця, у них за це посадили б в тюрму.