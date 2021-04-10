Коронавирусом в Украине заболели более 17 тысяч за сутки, скончались почти 400 человек
По состоянию на утро субботы, 10 апреля, в Украине официально подтверждено 1 841 137 случаев коронавирусной инфекции. Из них17 463 – обнаружены за прошедшие сутки, 684 – дети, 394 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 36 779 человек (+398 за сутки), а 1 405 826пациентов (+10 722 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.
Проведено тестирований за сутки – 122 181 (в частности методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861). Госпитализировано 4709 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 1605 случаев / 1850 прививок;
Винницкая область – 438 случаев / 840 прививок;
Волынская область – 512 случаев / 460 прививок;
Днепропетровская область – 1383 случая / 2330 прививок;
Донецкая область – 908 случаев / 750 прививок;
Житомирская область – 560 случаев / 740 прививок;
Закарпатская – 225 случаев / 460 прививок;
Запорожская область – 741 случай / 650 прививок;
Ивано-Франковская область – 134 случая / 539 прививок;
Киевская область – 1133 случая / 1970 прививок;
Кировоградская область – 177 случаев / 700 прививок;
Луганская область – 263 случая / 390 прививок;
Львовская область – 1342 случая / 1910 прививок;
Николаевская область – 375 случаев / 269 прививок;
Одесская область – 1058 случаев / 710 прививок;
Полтавская область – 764 случая / 770 прививок;
Ривненская область – 535 случаев / 580 прививок;
Сумская область – 677 случаев / 570 прививок;
Тернопольская область – 533 случая / 650 прививок;
Харьковская область – 1343 случая / 410 прививок;
Херсонская область – 321 случай / 440 прививок;
Хмельницкая область – 764 случая / 1000 прививок;
Черкасская область – 764 случая / 50 прививок;
Черновицкая область – 331 случай / 510 прививок;
Черниговская область – 577 случаев / 310 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач из Израиля Борис Бриль заявил, что в Украине многих пациентов с коронавирусом госпитализируют из-за того, что их залечили антибиотиками. По словам специалиста, у них за это посадили бы в тюрьму.