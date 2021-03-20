Коли після щеплення сформується імунітет проти COVID-19: українцям дали відповідь

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що імунітет після щеплення від коронавірусу починає формуватися від 14-го до 22-го дня.

Він підкреслив, що в світі немає жодної вакцини від будь-якої хвороби, яка на 100% захищала б від захворюваності, пише "Сегодня".

"Якийсь відсоток людей точно не захворіє, якийсь може захворіти, але людина буде хворіти легким або безсимптомним способом, не вимагаючи кисневої терапії, реанімації, ця людина точно буде жити. Це і називається ефективність. Вакцина дорівнює життя", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що побічні ефекти після щеплення від коронавірусу зафіксовані менш ніж в 0,5% випадків.