Когда после прививки сформируется иммунитет против COVID-19: украинцам дали ответ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что иммунитет после прививки от коронавируса начинает формироваться от 14-го до 22-го дня.

Он подчеркнул, что в мире нет ни одной вакцины от любой болезни, которая на 100% защищала бы от заболеваемости, пишет "Сегодня".

"Какой-то процент людей точно не заболеет, какой-то может заболеть, но человек будет болеть легким или бессимптомным способом, не требуя кислородной терапии, реанимации, этот человек точно будет жить. Это и называется эффективность. Вакцина равна жизни", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что побочные эффекты после прививки от коронавируса зафиксированы менее чем в 0,5% случаев.