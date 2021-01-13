Епідеміологи сказали, коли вакцинація від COVID-19 покаже ефект

Ефект вакцинації від коронавірусу можна буде помітити вже через 2-4 тижні після старту кампанії.

Про це OBOZREVATEL розповіли українські епідеміологині Людмила Мухарська і Катерина Сочка.

"Поки що мало інформації про те, коли ж провакциновані отримають імунітет. Тим більше, сама вакцинація передбачає введення двох доз. Потрібно, щоб від першого етапу пройшов тиждень-місяць. Ті, хто отримали вакцину зараз, будуть захищені через кілька тижнів", – сказала Мухарська.

За її словами, нині йде два паралельні процеси: початок вакцинації і передача вірусу тими, хто захворів раніше. Ті, хто тільки-тільки отримав вакцину, не захищений, вироблених антитіл поки недостатньо.

"Блискавичний ефект від вакцинації неможливо побачити відразу. Він буде помітний через два тижні після введення першої дози. Вірус поширюється, контактні продовжують хворіти. Тим більше, щепили не так вже й багато людей", – доповнила Сочка.

Світове лідерство за відсотковою кількістю провакцинованих – у 8-мільйонного Ізраїлю. Там щеплення від коронавірусу отримав кожен п'ятий житель, а днями стартував другий етап. Крім цього, в країні введено третій за рахунком локдаун. Добова кількість захворілих на рівні 5-10 тисяч. В цілому COVID-19 виявили у 513 тисяч осіб, померло – 3,7 тис.

У США, де населення становить майже 330 млн осіб, встигли провакцинувати 9 млн. Загалом, Штати – лідер по розповсюдженню коронавірусу у світі. Щодоби у них фіксують не менше 150 тисяч, а іноді навіть і по 200 тисяч випадків хвороби. Там захворіло вже 23,3 млн людей, померло – 393 тис. Щодня в лікарні потрапляють 120-130 тис. хворих американців.

Тим часом аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs Group вважають, що до середини 2021 року більша частина населення в розвинених країнах отримає вакцину від коронавірусу. За їхніми прогнозами, половина британського населення буде щеплена у березні, США і Канада досягнуть цього порогу через місяць, ЄС, Японія і Австралія – в травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загальна ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac від коронавірусу, яку закупила Україна, становить 78%, проте якщо враховувати легкі випадки без госпіталізацій – вона на рівні 50,4%.