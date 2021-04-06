Київ вийшов на 1 місце в Україні щодо заповненості місць для хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 09:53, 6.04.2021 Оновлено: 10:05, 6.04.2021

У Києві станом на 5 квітня зайнято 82,5% ліжок для хворих на коронавірус – це найвищий показник в Україні.

Напружена ситуація також спостерігається в Хмельницькій – 82,4%, Миколаївській – 78,6 %% і Київській – 77,5% областях. Про це свідчать дані сайту РНБО.

У Києві зайнято 83,6% ліжок із киснем, у Київській області – 81,2%, у Житомирській 75,9%. Найнижча завантаженість лікарень у Херсонській області – 28,4%, Луганській – 38%, Кіровоградській – 40,8% і Черкаській – 47,9%.

Динаміка госпіталізацій.
health-security.rnbo.gov.ua
Завантаженість лікарень.
health-security.rnbo.gov.ua
Карта.
health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова 5 квітня померла 28-річна породілля з підтвердженим коронавірусом.

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