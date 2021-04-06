Киев вышел на 1 место в Украине по заполненности мест для больных COVID-19

Карина Бондаренко Общество 09:53, 6.04.2021 Обновлено: 10:05, 6.04.2021

В Киеве по состоянию на 5 апреля занято 82,5% коек для больных коронавирусом – это самый высокий показатель в Украине.

Напряженная ситуация также наблюдается в Хмельницкой – 82,4%, Николаевской – 78,6%% и Киевской – 77,5% областях. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

В Киеве заняты 83,6% коек с кислородом, в Киевской области – 81,2%, в Житомирской75,9%. Самая низкая загруженность больниц наблюдается в Херсонской области – 28,4%, Луганской – 38%, Кировоградской – 40,8% и Черкасской – 47,9%.

Динамика госпитализаций.
health-security.rnbo.gov.ua
Загруженность больниц.
health-security.rnbo.gov.ua
Карта.
health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова 5 апреля умерла 28-летняя роженица с подтвержденным коронавирусом.

Комментировать
Общество

Смотрите также

На Донбассе погиб воин ВСУ, спасавший вместе с медиком раненых под Шумами

Зеленская выбрала для встречи с женой шейха Катара белоснежный костюм. Фото

Стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе от пули снайпера

На Донбассе погиб второй боец ВСУ за сутки

У Путина заявили, что скоро "разорвут вообще все с Украиной"