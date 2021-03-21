Казарін розвінчав головну брехню Росії про Крим

Твердження про те, що Крим нібито більшу частину своєї історії належав Росії, є відвертою брехнею. Насправді росіяни тільки 1917 року стали етнічною більшістю на півострові.

Як підкреслив автор і ведучий проекту "Грані правди" на "24 телеканалі" Павло Казарін, історія Криму налічує майже три тисячі років – зокрема, від появи кіммерійців, що населяли південь України починаючи з 9 століття до нашої ери.

"Росія встановила свій контроль над Кримом тільки 1783 року. При цьому етнічною більшістю в Криму росіяни стали тільки 1917 року", – сказав журналіст.

Він додав, що "російським" півострів став на початку 20 століття, а номінальне підпорядкування його Росії тривало лише дві сотні років, тобто 3,5% від всієї історії регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін назвав окупацію Криму головною віхою Росії за останні двадцять років. Водночас він заявив, що за час його правління нібито покращився й добробут росіян.

Тим часом екскомандувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко вважає, що Москва почала готуватися до окупації Криму задовго до 2014 року. Про те, на що перетворився Крим за сім років окупації, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.