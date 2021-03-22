Українські Карпати засипало снігом, виникла загроза лавин. Фото

В Українських Карпатах знову посилилися снігопади. Через це на деяких ділянках синоптики оголосили про загрозу сходження лавин.

Як повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 березня у горах Івано-Франківської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Їй надано третій рівень.

Серйозне погіршення погодних умов зафіксовано на горі Піп Іван Чорногірський. У понеділок там буде хмарно, видимість обмежилася 100 м. Вітер – північно-східний зі швидкістю 3-5 м/с, температура повітря -10°С, повідомила пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Показові фото з гори Піп Іван оприлюднив на своїй сторінці у Facebook і керівник згаданого поста Василь Фіцак. На кадрах видно величезні замети, які сформував сильний вітер.

Також детальну інформацію щодо снігового покриву та погодних умов у горах оприлюднили на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook. За даними синоптиків, на станції Пожежевська температура повітря 22 березня становитиме -7,6°С, вітер – південно-західний, 5-8 м/с, хмарно. Висота снігового покриву досягла 100-202 см, сніг хуртовинний, нестабільний.

На станції Плай температура повітря знизилася до -8,5°С, вітер – південно-західний, 1-4 м/с, хмарно, сніг. Висота його покриву встановилася на рівні 61-100 см, опади свіжі, пухкі, добре закріплені.

Що стосується сніголавинного поста Драгобрат, то там стовпчики термометрів не піднімуться вище від -4,2°С, висота снігового покриву зросла до 165 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заметілі та загроза сходження лавин в Українських Карпатах спостерігаються вже впродовж кількох днів. Так, відповідне попередження було оголошено 17-18 березня. Найсерйознішою тоді була ситуація на Івано-Франківщині.