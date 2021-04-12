Ізраїль і Україна можуть почати виробляти вакцини від COVID-19

Ізраїль та Україна можуть почати співпрацю у сфері виробництва вакцин, зокрема й проти коронавірусу.

Це питання обговорювалося під час переговорів української делегації з головою ізраїльського уряду та іншими міністрами, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Учасники обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема взаємодію у сфері торгівлі та інвестицій. Було досягнуто домовленості продовжувати співпрацю в подоланні пандемії COVID-19", – йдеться в пресрелізі.

Також обговорювалося питання можливої співпраці під час виробництва вакцин, зокрема й проти коронавірусу. Сторони обмінялися досвідом організації вакцинації препаратами, для зберігання яких потрібна ультранизька температура.

Крім того, було порушено питання перетину кордону між країнами під час святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

"Окрему увагу приділили протидії російській агресії і ситуації на Донбасі. Ізраїльська сторона заявила про непохитну підтримку України в прагненні до миру, а також збереженню її суверенітету і територіальної цілісності", – зазначено за підсумками переговорів.

До складу української делегації входили: міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник ОП Ігор Жовква, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зустрічі проходили з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, радником із питань національної безпеки і главою Ради нацбезпеки Меїром Бен-Шабатом, міністром внутрішніх справ Аріє Дері, заступником гендиректора МЗС Алоном Баром і заступником міністра охорони здоров'я Йоавом Кішем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль одним із перших країн у світі почав робити щеплення проти коронавірусу – в 20-х числах грудня 2020 року. За словами лікаря Юрія Ранькова, завдяки швидким темпам у країні знову відкрили торгові й розважальні центри, ресторани, а також дозволили проводити весілля.