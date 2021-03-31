Хомчак пояснив, хто потраплятиме під "мобілізацію за добу" за новим законом

Новим законом №3553, який дозволяє мобілізацію резервістів за добу, не передбачено, що під неї потрапить геть усе населення України. Йдеться лише про тих, хто уклав відповідні контракти, а також про резервістів, які мають реальний бойовий досвід на сході.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, повідомляє "Радіо Свобода". Він уточнив, що повернення зазначених категорій до лав військ відбуватиметься лише в разі масштабного загострення.

"Я хотів, щоб всі розуміли чітко. Не йде мова, що завтра все населення піде до війська. Йде мова про ті зміни в обстановці довкола нашої держави, у діях нашого противника, коли потрібно буде швидко реагувати, розгортати, доукомплектовувати військові частини, розширяти їхні можливості, нарощувати", – сказав Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що в таких умовах йтиметься про категорію резервістів, які проходять службу за контрактом, і резервістів оперативної черги №1. Тобто, тих громадян, які звільнилися із ЗСУ протягом останніх років війни і мають дуже серйозний досвід бойових дій.

"Які знають, як воювати, і для них сьогодні не є суттєвим питанням, що їх потрібно перепідготовлювати протягом місяців, навчати чомусь. Тому що це люди, які щойно прийшли з війни. Йдеться про категорію "оперативний резерв першої черги", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт №3553 був підтриманий народними депутатами України у другому читанні 30 березня. Серед іншого він передбачає запровадження у державі військової служби за призовом осіб серед резервістів в особливий період.