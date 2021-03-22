Гордон про російську вакцину: вони не в змозі навіть автомобіль зробити, можуть тільки труїти

Російська вакцина проти коронавірусу "Спутник V" є зброєю пропаганди Кремля. Наука в РФ здатна лише "труїти".

Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі OBOZREVATEL озвучив журналіст Дмитро Гордон. "Я вважаю, що Росія не в змозі нічого зробити. Вся наука давно Росію покинула – наука, яка в змозі робити щось. Росія не в змозі автомобіль зробити, що вже говорити про вакцини", – заявив він.

"Я думаю, що російська вакцина – це чергова пропагандистська зброя Кремля", – додав Гордон.

Відповідаючи на репліку ведучого про те, що безліч "досить ефективних" отрут було розроблено саме в Росії, журналіст заявив: "Дурне діло нехитре. Труїти – це вони можуть, а створювати – це ні".

Говорячи про українських політиків, які зробили щеплення вакциною "Спутник V", Гордон зауважив, що це їхній особистий вибір: "Якщо вони ставляться до свого здоров'я так байдуже, це їхня особиста справа".

При цьому він припустив, що президент РФ Володимир Путін не щепився цією вакциною, тому що, "видно, любить себе більше, ніж деякі українські політики".

Як писав OBOZREVATEL, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) закликало країни ЄС не поспішати реєструвати вакцину "Спутник V" доти, доки не буде завершено всі необхідні перевірки препарату.