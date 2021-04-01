Голубовська – про рік роботи міністра Степанова: ніхто б не зробив більше

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська пояснила, чому підтримує главу МОЗ Максима Степанова

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська оцінила рік роботи Максима Степанова на посаді міністра. За її словами, ніхто б не зміг зробити більше.

В інтерв'ю УНН медикиня пояснила, що на момент початку пандемії COVID-19 вся система охорони здоров'я перебувала в розрусі, яка не дозволяла проводити навіть більш ніж 200 тестів на коронавірус на день.

"Я вважаю, що потрібно нашому міністерству викласти на своєму сайті або не на сайті, а сказати десь більш детально, скільки було в нас епідеміологів, вірусологів, скільки ми робили тестів, скільки було лабораторних центрів. З чого ми починали тоді і зараз що... Я саме вважаю, що міністерство в тих умовах і з тими кадрами, які там є, – ніхто б більше не зробив", – сказала вона.

Голубовська вважає, що найважливіше в роботі МОЗ за рік – це ставлення до кадрового медичного потенціалу, завдяки чому вдалося утримати багатьох фахівців і ефективно протистояти пандемії, удосконалюючи систему і протоколи лікування.

"Найголовніше, що зробило це міністерство, – повернули фахівців. І хоч приємно працювати з керівництвом Міністерства охорони здоров'я зараз. Ви ж розумієте, коли абсолютно хамське ставлення і на біле кажуть чорне, то зрозуміло, що фахівці їм не потрібні... Тому є позитив, а те, що завжди хочеться зробити більше, – я згодна. Можливо, можна було б зробити більше, але тоді треба зміцнити всі структури", – підкреслила медикиня.

Будь-які нарікання на роботу МОЗ інфекціоністка вважає абсолютно несправедливими, враховуючи той стан розрухи медичної системи, під час якого Степанов прийшов на посаду.

"Дивіться, чому люди говорять: стільки часу, рік, уже новий міністр, уже можна щось зробити... Не можна зробити. Тому що державна машина – вона сама по собі дуже в'язка. Всі управлінці це знають. Тобто зруйнувати ви можете дуже швидко. Ось зруйнували, повиганяли фахівців, хтось сам пішов, тому що професійна людина в цьому жаху працювати не може. Так ось люди думають, що якщо рік уже новий міністр, так уже можна за рік зробити. Не можна зробити, тому що все зруйновано", – пояснила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ключові фактори стратегії боротьби з COVID-19.

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