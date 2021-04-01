Голубовская – о годе работы министра Степанова: никто бы не сделал больше

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Главный инфекционист Украины Ольга Голубовская объяснила, почему поддерживает главу Минздрава Максима Степанова

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская оценила год работы Максима Степанова на посту министра. По ее словам, никто бы не смог сделать больше.

В интервью УНН медик объяснила, что на момент начала пандемии COVID-19 вся система здравоохранения находилась в разрухе, которая не позволяла проводить даже больше 200 тестов на коронавирус в день.

"Я считаю, что нужно нашему Министерству выложить на своем сайте или не на сайте, а сказать где-то более детально, сколько было у нас эпидемиологов, вирусологов, сколько мы делали тестов, сколько было лабораторных центров. С чего мы начинали тогда, и сейчас что... Я как раз считаю, что Министерство в тех условиях и с теми кадрами, которые там есть – никто бы больше не сделал", – сказала она.

Голубовская считает, что самое важное в работе Минздрава за год – это отношение к кадровому медицинскому потенциалу, благодаря чему удалось удержать многих специалистов и эффективно противостоять пандемии, совершенствуя систему и протоколы лечения.

"Самое главное, что сделало это Министерство – вернули специалистов. И хоть приятно работать с руководством Минздрава сейчас. Вы же понимаете, когда абсолютно хамское отношение и на белое говорят черное, то ясно, что специалисты им не нужны... Поэтому есть позитив, а то, что всегда хочется сделать больше – я согласна. Возможно, можно было бы сделать больше, но тогда надо укрепить все структуры", – подчеркнула медик.

Любые нарекания на работу Минздрава инфекционист считает абсолютно несправедливыми, учитывая то состояние разрухи медицинской системы, во время которого Степанов пришел на должность.

"Смотрите, почему люди говорят: столько времени, год, уже новый министр, уже можно что-то сделать... Нельзя сделать. Потому что государственная машина – она сама по себе очень вязкая. Все управленцы это знают. То есть, разрушить вы можете очень быстро. Вот разрушили, повыгоняли специалистов, кто-то сам ушел, потому что профессиональный человек в этом ужасе работать не может. Так вот, люди думают, что, если год уже новый министр, так уже можно за год сделать. Нельзя сделать, потому что все разрушено", – объяснила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ключевые факторы стратегии борьбы с COVID-19.

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