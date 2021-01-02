Голубовська пояснила, чи зупинить локдаун коронавірус в Україні. Відео

Локдаун, який діятиме в Україні з 8 січня, може тимчасово знизити кількість хворих на коронавірус, проте повністю на зупинить пандемію.

Про це сказала провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська в інтерв'ю телеканалу Kyiv Live. На її думку, після ослаблення жорстких карантинних обмежень, може початися нове зростання захворюваністю COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Жодний локдаун нічого не зупинить. Він, єдине, що може знизити тимчасово кількість хворих. Після закінчення локдауна ми будемо бачити знову зростання. Дивіться, навесні я підтримувала (локдаун – Ред.) І я, в принципі, завжди підтримую", – сказала Голубовська.

Разом з тим, вона все ж виступила за введення локдауна, оскільки на її думку, це єдина міра, яка здатна протистояти поширенню хвороби.

Голубовська розповіла, що в клініках, які приймають хворих на коронавірус, "відбуваються страшні речі".

"У нас не вистачає рук для того, щоб просто підійти до хворих, люди цього не бачать, медперсонал просто падає. Я вже давно кажу, у нас хороші протоколи і ми навчили їм багатьох людей і лікарів. Щоб витягти людину "важку", біля неї потрібно перебувати цілодобово", – зазначила вона.

Голубовська додала, що акцент треба робити на групах ризику, оскільки смертність більша саме у цих людей.

Нагадаємо, раніше Голубовська заявила, що COVID-19 змінив картину, оскільки кількість "важких" пацієнтів віком до 30 років збільшується. Разом з тим, вона вважає, що зараз немає жодного сенсу в масовому тестуванні українців на коронавірус. За словами фахівця, для госпіталізації пацієнта лікарям не потрібно лабораторне підтвердження.

Інфекціоністка також пояснила, що хворіти на коронавірус взимку небезпечніше. Це пов'язано з тим, що в осінньо-зимовий сезон інфекція поширюється швидше і носить більш складний характер.

Відзначимо, карантинні обмеження в Україні триватимуть з 8 по 24 січня 2021 року. Заборона роботи в цей період поширюватиметься на:

заклади громадського харчування (дозволено продавати їжу на винос, і адресно доставляти її);

магазини непродовольчих товарів;

кінотеатри, театри, фітнес-клуби, басейни;

торгово-розважальні центри;

проведення всіх розважальних, спортивних або культурних масових заходів;

всі навчальні заклади, за винятком дитсадків.

Також Кабмін вирішив продовжити карантин і режим НС в Україні до 28 лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ заявили, що медсистема України "спокійно проходить новорічні свята" без локдауна.