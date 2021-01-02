Голубовская пояснила, остановит ли локдаун коронавирус в Украине. Видео

Локдаун, который будет действовать в Украине с 8 января, может временно снизить количество больных коронавирусом, однако полностью на остановит пандемию.

Об этом сказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в интервью телеканалу Kyiv Live. По ее мнению, после ослабления жестких карантинных ограничений, может начаться новый рост заболеваемостью COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – Ред.) и я, в принципе, всегда поддерживаю", – сказала Голубовская.

Вместе с тем, она все же выступила за введение локдауна, поскольку по ее мнению, это единственная мера, которая способна противостоять распространению болезни.

Голубовская рассказала, что в клиниках, которые принимают больных коронавирусом, "происходят страшные вещи".

"У нас не хватает рук для того, чтобы просто подойти к больным, люди этого не видят, медперсонал просто падает. Я уже давно говорю, у нас хорошие протоколы и мы обучили им многих людей и врачей. Чтобы вытащить человека "тяжелого", возле него нужно находиться круглосуточно", – отметила она.

Голубовская добавила, что акцент нужно делать на группы риска, поскольку смертность большая именно у этих людей.

Напомним, ранее Голубовская заявила, что COVID-19 изменил картину, так как количество "тяжелых" пациентов возрастом до 30 лет увеличивается. Вместе с тем, она считает, что сейчас нет никакого смысла в массовом тестировании украинцев на коронавирус. По словам специалиста, для госпитализации пациента врачам не нужно лабораторное подтверждение.

Инфекционист также пояснила, что болеть коронавирусом зимой опаснее. Это связано с тем, что в осенне-зимний сезон инфекция распространяется стремительнее и носит более сложный характер.

Отметим, карантинные ограничения в Украине продлятся с 8 по 24 января 2021 года. Запрет работы в этот период будет распространяться на:

заведения общественного питания (разрешено продавать еду на вынос, и адресно доставлять ее);

магазины непродовольственных товаров;

кинотеатры, театры, фитнес-клубы, бассейны;

торгово-развлекательные центры;

проведение всех развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;

все учебные заведения, за исключением детсадов.

Также Кабмин решил продлить карантин и режим ЧС в Украине до 28 февраля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздраве заявили, что медсистема Украины "спокойно проходит новогодние праздники" без локдауна.