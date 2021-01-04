"Глава МНС" окупованого Криму помер від коронавірусу

У понеділок, 4 січня, помер "міністр надзвичайних ситуацій" окупованого Росією Криму Сергій Шахов.

Як повідомляє "Інтерфакс", він помер у "ковідному" госпіталі.

Шахову було 65 років, народився в Донецьку. До окупації півострова обіймав посаду начальника Головного управління ДСНС України в АР Крим.

Він перебуває в базі "Миротворця" як зрадник Батьківщини.

"Порушив присягу, перейшов на службу до окупантів, прийняв громадянство РФ", – йдеться в досьє Шахова.

Оголошений в Україні в розшук за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Як писав OBOZREVATEL, Крим захлинувся від коронавірусу, а окупанти приховують правду. Про те, що відбувається на захопленому півострові, читайте в матеріалі.