Фонд Порошенка надіслав ще одну партію кисневих концентраторів у лікарні України

Фонд Порошенка відправив в українські лікарні чергову партії кисневих концентраторів для пацієнтів, хворих на коронавірус. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох осіб.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність". Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.

"Рік тому весь світ виявися неготовим до страшної біди. До пандемії, яка вже забрала життя сотень тисяч, якщо не мільйонів людей. Але за цей рік світ пройшов величезну дистанцію. В усіх цивілізованих країнах вибудувана глибоко ешелонована оборона, яка здатна дати відсіч – і через тести, і через вакцини, через захист лікарів, і через новітнє обладнання, і через ліжка, облаштовані киснем, і через багато-багато інших речей", – наголосив Порошенко.

За його словами, Україна, попри бравурні заяви влади про "чемпіонство у боротьбі з коронавірусом", виявилася неготовою до епідемії. Порошенко зауважив, що наразі в Україні повну дозу щеплення отримала лише одна людина, а темпи вакцинації вкрай низькі.

"Ми пропонували владі: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, врешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, чи потрібне вакцинування чи ні, скажіть людям правду – у вас немає вакцини", – зауважив Порошенко.

Він наголосив, що зараз найбільша біда – це брак кисню для хворих на коронавірус.

"Є таке порівняння "потребує як повітря". Той, хто сьогодні госпіталізований – а їх 4-5 тисяч за добу – вони просто потребують права дихати", – сказав Порошенко.

"Ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Ми дуже сподіваємося, що ці кисневі концентратори вже із завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

"Ми не можемо бути байдужими. Так як у 2014 -му ми не були байдужими і влилися в рух волонтерів і добровольців. Так як рік тому ми робили все можливе для того, щоб привезти, як у 2014- му бронежилети, так зараз це були захисні костюми, апарати штучної вентиляції легень, апарати найсучаснішої цифрової рентген діагностики", – зазначив п’ятий президент.

"Ми маємо об’єднатися, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати один одному, як ми це робили ці сім років. І ми точно переможемо", – переконаний Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні 2020 року розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.

Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів – закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Більше 100 кисневих концентраторів вже передані в українські лікарні.

Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.