Более 30 стран начали вакцинацию от COVID-19 – ВОЗ

Более 30 стран во всем мире начали вакцинацию от коронавируса (COVID-19) препаратами Pfizer и BioNTech.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, сперва прививки получают люди из групп высокого риска.

"Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный этому вирусу, более 30 стран начали вакцинацию своих групп высокого риска различными вакцинами против COVID-19", – говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что пандемия COVID-19 показала, как люди с сопутствующими заболеваниями подвержены повышенному риску смерти. А те страны, в которых много больных людей, создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

"В конечном итоге нам необходимо инвестировать в обеспечение готовности и эпиднадзор, чтобы остановить следующую пандемию и обеспечить каждому доступ к качественным медицинским услугам", – добавили в организации.

В ВОЗ призвали страны расширить тестирование и определение последовательности вируса, чтобы организация могла отслеживать любые изменения и эффективно реагировать на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным 4 января больше всего доз вакцины от COVID-19 использовали Израиль, Бахрейн и Великобритания.