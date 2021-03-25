Постраждалій у ДТП у Польщі українці видалили селезінку: жінка в критичному стані
Українка з Чернівецької області, яка постраждала у масштабній ДТП у Польщі 21 березня, в критичному стані, їй провели операцію.
74-річній жінці вирізали селезінку, поки пацієнтка в реанімаційному відділенні. Про це "Суспільному" розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.
Крім того, в українки серйозні травми голови та обличчя. Також жінці потрібний плечовий імплант.
Водночас стан 23-річного водія та трьох пасажирів покращився. Так, інші травмовані в аварії українці отримали в основному удари та пошкодження, але, як очікується, незабаром цих пацієнтів випишуть із медзакладу.
Український консул додав, що поки правоохоронці з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди. Водій із поліцейськими ще не спілкувався.
Нагадаємо, 22 березня 74-річну постраждалу перевезли з лікарні в Перемишлі в Жешув. Після ДТП стан українки оцінювався як дуже важкий.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський автобус із десятьма українцями 21 березня потрапив у ДТП у Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі поблизу Кашице. Внаслідок інциденту загинув один із водіїв – 23-річний чоловік, п'ятеро осіб отримали травми.
Другому водієві, який вижив, загрожує до п'яти років в'язниці. Йому планують висунути звинувачення за статтею за ненавмисне вчинення катастрофи на суші.
Копи встановили, що автобус наїхав на відбійник на кінці з'їзду в пункт обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся в придорожній яр. Водій був тверезим.