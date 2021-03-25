Постраждалій у ДТП у Польщі українці видалили селезінку: жінка в критичному стані

Українка з Чернівецької області, яка постраждала у масштабній ДТП у Польщі 21 березня, в критичному стані, їй провели операцію.

74-річній жінці вирізали селезінку, поки пацієнтка в реанімаційному відділенні. Про це "Суспільному" розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Крім того, в українки серйозні травми голови та обличчя. Також жінці потрібний плечовий імплант.

Водночас стан 23-річного водія та трьох пасажирів покращився. Так, інші травмовані в аварії українці отримали в основному удари та пошкодження, але, як очікується, незабаром цих пацієнтів випишуть із медзакладу.

Український консул додав, що поки правоохоронці з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди. Водій із поліцейськими ще не спілкувався.

Нагадаємо, 22 березня 74-річну постраждалу перевезли з лікарні в Перемишлі в Жешув. Після ДТП стан українки оцінювався як дуже важкий.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: