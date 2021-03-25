Постраждалій у ДТП у Польщі українці видалили селезінку: жінка в критичному стані

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
3,4 т.
ДТП з українцями в Польщі

Українка з Чернівецької області, яка постраждала у масштабній ДТП у Польщі 21 березня, в критичному стані, їй провели операцію.

74-річній жінці вирізали селезінку, поки пацієнтка в реанімаційному відділенні. Про це "Суспільному" розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Крім того, в українки серйозні травми голови та обличчя. Також жінці потрібний плечовий імплант.

Водночас стан 23-річного водія та трьох пасажирів покращився. Так, інші травмовані в аварії українці отримали в основному удари та пошкодження, але, як очікується, незабаром цих пацієнтів випишуть із медзакладу.

Український консул додав, що поки правоохоронці з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди. Водій із поліцейськими ще не спілкувався.

Нагадаємо, 22 березня 74-річну постраждалу перевезли з лікарні в Перемишлі в Жешув. Після ДТП стан українки оцінювався як дуже важкий.

ДТП з українським автобусом

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пасажирський автобус із десятьма українцями 21 березня потрапив у ДТП у Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі поблизу Кашице. Внаслідок інциденту загинув один із водіїв – 23-річний чоловік, п'ятеро осіб отримали травми.

  • Другому водієві, який вижив, загрожує до п'яти років в'язниці. Йому планують висунути звинувачення за статтею за ненавмисне вчинення катастрофи на суші.

  • Копи встановили, що автобус наїхав на відбійник на кінці з'їзду в пункт обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся в придорожній яр. Водій був тверезим.

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