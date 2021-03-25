Пострадавшей в ДТП в Польше украинке удалили селезенку: женщина в критическом состоянии
Украинка из Черновицкой области, которая пострадала в масштабном ДТП в Польше 21 марта, в критическом состоянии, ей провели операцию.
74-летней женщине вырезали селезенку, пока пациентка в реанимационном отделении. Об этом "Суспільному" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
Кроме того, у украинки серьезные травмы головы и лица. Также женщине потребуется плечевой имплант.
В то же время состояние 23-летнего водителя и трех пассажиров улучшилось. Так, другие травмировавшиеся в аварии украинцы получили в основном ушибы и повреждения, но, как ожидается, вскоре этих пациентов выпишут из медучреждения.
Украинский консул добавил, что пока правоохранители выясняют причины дорожно-транспортного происшествия. Водитель с полицейскими еще не общался.
Напомним, 22 марта 74-летнюю пострадавшую перевезли из больницы в Перемышле в Жешув. После ДТП состояние украинки оценивалось как очень тяжелое.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский автобус с десятью украинцами 21 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве на юге Польши вблизи Кашице. В результате инцидента погиб один из водителей – 23-летний мужчина, пять человек получили травмы.
Второму водителю, который выжил, грозит до пяти лет тюрьмы. Ему планируют выдвинуть обвинения по статье за неумышленное совершение катастрофы на суше.
Копы установили, что автобус наехал на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный овраг. Водитель был трезвым.