Це був внутрішній апокаліпсис.

Нічого не ясно щодо майбутнього.

Все х*й*во в теперешьому.

Але знайте, що є люди, гірші за 2020. От вони і саме вони не мають з вами бути у 2021. Що з ними робити? Тю, Ви ж – українець. Якщо шкода викидати, віднесіть на балкон.

Досить ритися у попелі своїх поразок. Налаштуйтеся на нове життя і нові перемоги. Небо за вас. Просто чекає поки ви перестанете боятися і вийдете з зони комфорту, який бути чесними не до кінця і комфорт.

Щастя часто безсимптомне. Як і COVID. Ну тобто без температури і болю у грудях, смак нюх теж ніби не втрачали. Але кого ми дуримо, коли воно те щастя є, то ви абсолютно точно розумієте, що живете недаремно. Не бійтеся віддаватися Вашим почуттям на повну. Повірте, чимало людей навіть не здогадуються, що кохання існує.

Якщо ви – з щасливчиків, то боріться за нього. Не втрачайте.

А тепер інструкція.

Фото заряджене на кохання.

Воно традиційно знімає всю порчу (цього разу за весь рік, шо уж, стадіон так стадіон) і зглаз.

Притуліться до місця, яке Вам симпатичне. Якщо хтось у хаті є проблемний, теж хай йде притулиться.

Рахуєте до 5. Все, порчу знято.

Йдете у 2021 очищеним. З новим роком, українці!

Ніколи не втрачайте віри.

Поки ти живий – нічого не остаточно.

І можливо все.

Тому жгітє! Часу лишилося не багато! Все вийде!!!

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