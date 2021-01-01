Это был внутренний апокалипсис.

Ничего не ясно относительно будущего.

Все х*й*во на сегодня.

Но знайте, что есть люди, хуже 2020. Вот они и должны быть с вами в 2021. Что с ними делать? Тю, Вы же – украинец. Если жалко выбрасывать, отнесите на балкон.

Хвати рыться в пепле своих поражений. Настройтесь на новую жизнь и новые победы. Небо за вас. Просто ждет пока вы перестанете бояться и выйдете из зоны комфорта, котора, будем честными, не до конца и комфорт.

Счастье часто бессимптомное. Как и COVID. Ну то есть без температуры и боли в груди, вкус обоняние тоже вроде не теряются. Но кого мы обманываем, когда счастье есть, то вы абсолютно точно знаете, что живете не зря. Не бойтесь предаваться Вашим чувствам на полную. Поверьте, многие даже не догадываются, что любовь существует.

Если вы – из счастливчиков, то боритесь за него. Не теряйте.

А теперь инструкция.

Фото заряжено на любовь.

Оно традиционно снимает всю порчу (на этот раз за весь год, шо уж, стадион так стадион) и сглаз.

Прислонитесь к месту, которое Вам симпатичное. Если в доме есть кто-то проблемный, тоже пусть идет прижмется.

Считаете до 5. Все, порча снята.

Идете в 2021 очищенным. С новым годом, украинцы!

Никогда не теряйте веры.

Пока ты жив – ничего не окончательно.

И возможно все.

Поэтому жгите! Времени осталось не много! Все получится!!!

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