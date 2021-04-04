До України прийдуть дощі і нічні морози: з'явився прогноз погоди на понеділок

Погода в Україні у понеділок, 5 квітня, буде переважно сонячною, але частину областей накриють дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, вночі очікуються невеликі морози (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі очікуються на півдні і сході, а також в Кіровоградській області. На решті території країни без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 3 морозу, в східних областях + 2... + 4.

Вдень у західних та південних областях від 10 до 12 тепла, на півночі, сході та в центрі +8... +10.

У Києві в понеділок можливі дощі, вночі від 1 морозу до 1 тепла, вдень + 8... + 10.

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 6 квітня до України прийде холодна повітряна маса, яка разом з вологим циклоном зумовить несприятливу погоду.