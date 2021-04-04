В Украину придут дожди и ночные морозы: появился прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 5 апреля, будет преимущественно солнечной, но часть областей накроют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, ночью ожидаются небольшие морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди ожидаются на юге и востоке, а также в Кировоградской области. На остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, в восточных областях +2… +4.

Днем в западных и южных областях от 10 до 12 тепла, на севере, востоке и в центре +8… +10.

В Киеве в понедельник возможны дожди, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем +8… +10.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 апреля в Украину придет холодная воздушная масса, которая вместе с влажным циклоном обусловит неблагоприятную погоду.