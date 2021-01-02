Дітям з новорічного привітання Зеленського платили по 500 грн, зйомки тривали до ранку? У мережу злили дані
Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського, в якому брали участь діти, нібито знімали до третьої годин ранку, а заплатили їм по 500 гривень.
Про це повідомили на Facebook-сторінці "Страсти". Там заявили, що кастинг для зйомок проводило агентство "Лот".
Автори повідомлення оприлюднили скриншоти оголошення, яке, як вони стверджують, було опубліковано агентством 25 грудня. Там було зазначено, що для "новорічної реклами" потрібні "дівчатка і хлопчики 5-8 років". Зйомки були заплановані на 27-28 грудня, одна або дві зміни.
Як сказано у повідомленні, для зацікавлених батьків "Лот" в особистих повідомлення уточнював, що "зніматиметься новорічне привітання президента Зеленського. Діткам потрібно буде відігравати емоції".
За зміну зйомок дітям, як стверджують автори повідомлення, заплатили по 500 грн. При цьому зйомки проходили з 18:00 до 3:00. У співтоваристві уточнили, що це грубе порушення трудового законодавства (ст. 188, 189 і 192 КЗпП) – неповнолітніх працівників заборонено залучати до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22:00.
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