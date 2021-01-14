Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації від COVID-19, як у ЄС
Українці, яким зроблять щеплення проти COVID-19, зможуть отримати так звані паспорти вакцинації або інші документи на підтвердження цього, як і громадяни ЄС.
Про це в четвер, 14 січня, в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Програму транслювали в YouTube.
Глава МОЗ сказав, що сподівається на початок масової вакцинації від коронавірусу в Україні вже в лютому-2021.
"І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу, так само їх отримуватимуть громадяни України", – сказав Степанов.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко оголосив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу, зокрема виробництва Pfizer/BioNTech, у лютому в межах ініціативи COVAX.
Згідно із затвердженим планом вакцинації, першими препарат мають отримати медики, військові на передовій та літні люди.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Степанов повідомив, що перший контракт на постачання вакцини проти COVID-19 Україні вдалося підписати з виробниками вакцини Sinovac.
За словами міністра охорони здоров'я, ефективність цього препарату має бути не меншою за 70%.
У мережі запустили фейк, що ефективність Sinovac нібито на рівні 50%, але це не відповідає дійсності.
Остаточні дані про вакцину від коронавірусу китайського виробництва Sinovac буде отримано в другій половині 2021 року.