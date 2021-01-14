Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації від COVID-19, як у ЄС

Дар'я Дурова Суспільство 22:51, 14.01.2021 Оновлено: 22:59, 14.01.2021

Українці, яким зроблять щеплення проти COVID-19, зможуть отримати так звані паспорти вакцинації або інші документи на підтвердження цього, як і громадяни ЄС.

Про це в четвер, 14 січня, в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Програму транслювали в YouTube.

Глава МОЗ сказав, що сподівається на початок масової вакцинації від коронавірусу в Україні вже в лютому-2021.

"І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу, так само їх отримуватимуть громадяни України", – сказав Степанов.

Міністр охорони здоров'я під час виступу
Скриншот відео

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко оголосив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу, зокрема виробництва Pfizer/BioNTech, у лютому в межах ініціативи COVAX.

Згідно із затвердженим планом вакцинації, першими препарат мають отримати медики, військові на передовій та літні люди.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Раніше Степанов повідомив, що перший контракт на постачання вакцини проти COVID-19 Україні вдалося підписати з виробниками вакцини Sinovac.

  • За словами міністра охорони здоров'я, ефективність цього препарату має бути не меншою за 70%.

  • У мережі запустили фейк, що ефективність Sinovac нібито на рівні 50%, але це не відповідає дійсності.

  • Остаточні дані про вакцину від коронавірусу китайського виробництва Sinovac буде отримано в другій половині 2021 року.

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