Степанов пообещал украинцам паспорта вакцинации от COVID-19, как в ЕС

Украинцы, которым сделают прививки от COVID-19, смогут получить так называемые паспорта вакцинации или другие подтверждающие это документы, как и граждане ЕС.

Об этом в четверг, 14 января, в прямом эфире телеканала "Украина 24" заяви министр здравоохранения Максим Степанов. Программа транслировалась в YouTube.

Глава Минздрава сказал, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в Украине уже в феврале-2021.

"И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского Союза, так же их будут получать граждане Украины", – сказал Степанов.

Министр здравоохранения во время выступления Скриншот видео

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко объявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса, в частности производства Pfizer/BioNTech, в феврале в рамках инициативы COVAX.

Согласно утвержденному плану вакцинации, первыми препарат должны получить медики, военные на передовой и пожилые люди.

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