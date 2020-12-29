У ВООЗ озвучили неоптимістичний сценарій подальшого існування COVID-19

Існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться на ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Таку заяву зробив професор, експерт з інфекційних хвороб Девід Хейман на заключному в 2020 році брифінгові Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає The Guardian.

Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

"Схоже, що доля SARS-CoV-2 – стати ендемічним, як і чотири інших коронавіруси, що вражають людину, і що він буде продовжувати мутувати в міру розмноження в клітинах людини, особливо в місцях із більш інтенсивної передачею", – заявив представник ВООЗ.

"На щастя, у нас є інструменти для порятунку життів, і вони в поєднанні з хорошим здоров'ям населення дозволять нам навчитися жити з COVID-19", – додав Хейман.

Зі свого боку доктор Майкл Райан, виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я, зазначив, що ендемічний коронавірус носитиме досить низьку загрозу в разі ефективної глобальної програми вакцинації.

Райан вказав, що наступна пандемія може бути ще важчою, хоча не обов'язково такою великою.

"Ця пандемія була дуже важкою... вона зачепила всі куточки планети. Але вона не обов'язково є наймасштабнішою", – сказав він.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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