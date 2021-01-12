Бродський назвав найаморальнішого олігарха в Україні

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський назвав найаморальнішим олігархом в Україні другого президента Леоніда Кучму.

Свою думку він висловив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталії Влащенко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вас здивую. Я не буду говорити, що це Пінчук. Я скажу, що це Кучма", – відповів президент Федерації баскетболу на пряме прохання назвати найаморальнішого олігарха.

Про головні заяви Бродського в інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, раніше Бродський говорив, що другий президент України Леонід Кучма під час свого правління пішов шляхом створення олігархічного капіталу. За його словами, в ті роки відбулося розграбування України.

"Кучма ж просто пішов шляхом створення олігархічного капіталу. Тоді країна остаточно стала на шлях злодійства", – зазначив президент Федерації баскетболу.

Він підкреслив, що в Україні не відбулося вибухового зростання саме через виникнення касти олігархів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, олігарх і зять другого президента України Віктор Пінчук отримав особливі умови експорту до Росії. Сталося це відразу після того, як його високопоставлений родич обійняв посаду представника в Тристоронній контактній групі в Мінську. Росія фактично "подарувала" родичу другого президента мільйони доларів.