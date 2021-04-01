Счастлив, что живу…

Нацарапал ручкой 43-летний мужчина из Кривого Рога на листе назначений.

Поражение легких 100%.

Кислород подаем под большим давлением.

Его удалось стабилизировать.

Жизненные функции поддерживались лекарствами (артериальное давление, сердечный ритм).

Дома у него жена и семимесячный ребенок.

Рядом женщина, которой провели кесарево.

Легкие поражены больше чем на 90%. Крайне тяжелая.

Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу.

Почки не фильтруют мочу.

Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой.

КОВИД-реанимация Мечникова перегружена втрое.

Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит.

Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота.

За смену они теряют литры жидкости.

Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева.

Сутки надо выстоять.

Жаль, что это не видят все, кто на диване пишет чушь.

Все медработники, спасающие от КОВИД-пневмоний - жертвенники.

Здоровым это не понять…

Беспощадная неделя продолжается.

P.S.: Эмоции свежие, 15 минут после обхода…

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