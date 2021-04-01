Боротьба з COVID-19: реанімація перевантажена втричі, медсестри непритомніють
Счастлив, что живу…
Нацарапал ручкой 43-летний мужчина из Кривого Рога на листе назначений.
Поражение легких 100%.
Кислород подаем под большим давлением.
Его удалось стабилизировать.
Жизненные функции поддерживались лекарствами (артериальное давление, сердечный ритм).
Дома у него жена и семимесячный ребенок.
Рядом женщина, которой провели кесарево.
Легкие поражены больше чем на 90%. Крайне тяжелая.
Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу.
Почки не фильтруют мочу.
Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой.
КОВИД-реанимация Мечникова перегружена втрое.
Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит.
Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота.
За смену они теряют литры жидкости.
Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева.
Сутки надо выстоять.
Жаль, что это не видят все, кто на диване пишет чушь.
Все медработники, спасающие от КОВИД-пневмоний - жертвенники.
Здоровым это не понять…
Беспощадная неделя продолжается.
P.S.: Эмоции свежие, 15 минут после обхода…
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