Україну накриють дощі з мокрим снігом: з’явився прогноз погоди на кінець тижня

В Україні погода із потепління 1 квітня зміниться похолоданням 2-го числа та у вихідні – температура повітря опуститься на 3-5 градусів. Також очікуються опади.

Зокрема, у деяких регіонах дощитиме, а подекуди навіть йтиме мокрий сніг. Таким прогнозом на кінець тижня поділилися синоптики Українського гідрометцентру на сторінці у Facebook.

Зазначається, що в четвер невеликий дощ ще може пройти в західних областях і на Житомирщині. На заході та півночі вдень стовпчики термометрів покажуть +14… +19 градусів, на решті території повітря прогріється до +11… +16.

У п’ятницю, 2 квітня, в Україні, крім південного сходу, дощитиме. Так, уночі в західних областях ітимуть помірні, а на Закарпатті значні опади. Нічна температура очікується на рівні +1… +7, а вдень +8… +15 градусів.

У суботу, 3 квітня, часом невеликий дощ пройде вночі у північно-західній частині країни, водночас із мокрим снігом. Також очікується зниження температури на 3-5 градусів.

В неділю, 4 квітня, дощі прогнозують на Прикарпатті й Буковині, Одещині, Миколаївщині, Черкащині, Кіровоградщині, Донеччині, Луганщині та Харківщині. Стовпчики термометрів уночі покажуть +2... +5 градусів, а в південних регіонах +7... +9.

Вдень повітря прогріється до +7... +9 на заході, трохи тепліше буде в центрі та на північному сході країні, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму – до +15... +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала, що з 2 квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, а температура повітря почне поступово знижуватися.